В Оболонском районе произошел пожар, в результате которого сильно пострадал молодой человек.

Несчастье случилось в многоэтажном доме №8 по улице Александра Архипенко (Мате Залки),передает со ссылкой на .

За считанные минуты на место происшествия прибыли бойцы ГУ Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в .

Из здания вынесли мужчину примерно 25 лет, у него два раза останавливалось сердце, и пока не известно, смог ли он выжить. На месте работают две кареты "скорой" помощи.

В Мирнограде Донецкой области произошел пожар в частном доме. В нем погиб ребенок.

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