Бывший директор ЦРУ и кандидат на должность государственного секретаря США Майк Помпео встречался с лидером КНДР Ким Чен Ыном на католическую Пасху, которая отмечалась в этом году 1 апреля.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на два источника, передает

По данным издания, переговоры Помпео и Ким Чен Ына нужны были, чтобы подготовить предстоящую встречу лидеров стран. Отмечается, что секретные переговоры политиков произошли, когда Помпео представили на должность госсекретаря.

Как стало известно 8 марта, Ким Чен Ын передал Трампу через представителей Южной Кореи устное предложение о проведении встречи, и глава администрации США его принял, отметив тогда, что она должна состояться до конца мая. 9 апреля американский руководитель уточнил, что встреча может пройти “или в мае, или в начале июня”. По словам представителей Белого дома, место и дата встречи все еще не определены.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира