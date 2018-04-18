Стала известна дата дебюта Nokia X По теме: В
Сети появилась информация, что финская компания HMD Global,
получившая право выпускать гаджеты под брендом "Нокиа", скоро
представит смартфон X. СМИ сообщают, что
презентация запланирована на 27 апреля, которая пройдет в Китае. X
будет работать на платформе Qualcomm Snapdragon или MediaTek и
системе Android 8.х Oreo,
пишет со ссылкой на . В Сети появились фото нового X.
Новая "Нокиа" Х будет доступна в черном и сером цвете, а также в
золотом и в сочетании золота с черным. Смартфон будет безрамочным и
оснащенным несколькими камерами спереди и сзади. Также
известно, что объем оперативной памяти у гаджета будет 4-6
гигабайт. О других параметрах точно не известно.
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