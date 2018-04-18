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Стала известна дата дебюта Nokia X
18.04.2018 05:13
Стала известна дата дебюта Nokia X По теме: В Сети появилась информация, что финская компания HMD Global, получившая право выпускать гаджеты под брендом "Нокиа", скоро представит смартфон X.   СМИ сообщают, что презентация запланирована на 27 апреля, которая пройдет в Китае. X будет работать на платформе Qualcomm Snapdragon или MediaTek и системе Android 8.х Oreo, пишет со ссылкой на . В Сети появились фото нового X.   Новая "Нокиа" Х будет доступна в черном и сером цвете, а также в золотом и в сочетании золота с черным. Смартфон будет безрамочным и оснащенным несколькими камерами спереди и сзади.    Также известно, что объем оперативной памяти у гаджета будет 4-6 гигабайт. О других параметрах точно не известно.  





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