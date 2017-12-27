Правительство Нью-Йорка, Сан-Франциско и Филадельфии подали в суд иск против Пентагона, сообщает телеканал NBC .

Известно, что такое решение было принято в связи с тем, что ведомство не передавало в ФБР полную информацию о военных, которым запрещено покупать оружие из-за судимости.

Также Пентагон не сообщил о "значительном числе людей", которым запрещено иметь оружие.

"На протяжении десятилетий Министерство обороны уклонялось от своего юридического обязательства предоставлять информацию ФБР, которое может запретить опасным лицам приобретать оружие", - сказал адвокат корпорации New York City Corporation Захари Картер.

Сообщается, что такая работа Пентагона поспособствовала трагедии, которая произошла в баптистской церкви города Сатерленд-Спрингс в штате Техас 5 ноября. Тогда Девин Келли открыл огонь по людям из автоматической винтовки, в результате чего 26 человек погибли, а еще 20 получили ранения.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в американском штате Техас в городе Сазерленд Спрингс в результате стрельбы в баптистской церкви погибло 27 человек, еще 24 получили ранения.

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