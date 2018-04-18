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"Пользуюсь, когда никому не нужен". Гаврилюк рассказал, что ездит в Раду на волонтерском внедорожнике Volkswagen. Видео
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18.04.2018 05:38
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Народный депутат от "Народного фронта" Михаил Гаврилюк уже два года
ездит на машине, которую ему передали для отправки в зону АТО. Об
этом 17 апреля сообщил в Facebook журналист Василий Крутчак. По его
словам, нардеп "прячет автомобиль на закрытой парковке по ул.
Банковая". "Ну и людям рассказывает истории, что добирается на
работу на жигулях, метро, маршрутке", – добавил Крутчак. |
Гаврилюк подтвердил, что ездит на волонтерском джипе Скриншот:
tsn.ua Гаврилюк не сразу согласился отвечать
корреспонденту ТСН, принадлежит ли ему указанный Крутчаком
внедорожник Volkswagen."Зачем вам это знать? Скоро постареете, если
все будете знать", – сказал он журналисту.Позже нардеп
объяснил, что на этом автомобиле волонтеры собирают провизию для
АТО, которую впоследствии переправляют бойцам уже грузовым
транспортом."Этот автомобиль у нас есть для того, чтобы можно было
поехать в дома к людям – кто дает картошечки, кто яблоки, кто
груши. Я им пользуюсь, когда он никому не нужен", –
заверил он.В своей декларации парламентарий джип не
указывал.Гаврилюк приобрел известность после того, как во время
Евромайдана появилось видео издевательств сотрудников милиции над
ним. Протестующего раздели догола и заставляли фотографироваться с
силовиками. После победы Революции достоинства Гаврилюка избрали
нардепом.видео Видео:
Vasyl Krutchak / Facebook Видео: tsn.ua
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