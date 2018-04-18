Народный депутат от "Народного фронта" Михаил Гаврилюк уже два года ездит на машине, которую ему передали для отправки в зону АТО. Об этом 17 апреля сообщил в Facebook журналист Василий Крутчак. По его словам, нардеп "прячет автомобиль на закрытой парковке по ул. Банковая". "Ну и людям рассказывает истории, что добирается на работу на жигулях, метро, маршрутке", – добавил Крутчак. | Гаврилюк подтвердил, что ездит на волонтерском джипе Скриншот: tsn.ua Гаврилюк не сразу согласился отвечать корреспонденту ТСН, принадлежит ли ему указанный Крутчаком внедорожник Volkswagen."Зачем вам это знать? Скоро постареете, если все будете знать", – сказал он журналисту.Позже нардеп объяснил, что на этом автомобиле волонтеры собирают провизию для АТО, которую впоследствии переправляют бойцам уже грузовым транспортом."Этот автомобиль у нас есть для того, чтобы можно было поехать в дома к людям – кто дает картошечки, кто яблоки, кто груши. Я им пользуюсь, когда он никому не нужен", – заверил он.В своей декларации парламентарий джип не указывал.Гаврилюк приобрел известность после того, как во время Евромайдана появилось видео издевательств сотрудников милиции над ним. Протестующего раздели догола и заставляли фотографироваться с силовиками. После победы Революции достоинства Гаврилюка избрали нардепом.видео Видео: Vasyl Krutchak / Facebook Видео: tsn.ua Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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