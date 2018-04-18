|За сутки на Донбассе погиб один украинский военный, еще трое получили ранения – штаб АТО
|18.04.2018 05:54
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https://www.facebook.com/ato.news/posts/1925798497430947
Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли режим прекращения огня, но ни разу не удалось добиться его длительного соблюдения.Трехсторонняя контактная группа в Минске договаривалась, что пасхальное перемирие на Донбассе начнет действовать 30 марта, однако боевики нарушили его в первые сутки.
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