17 апреля оккупанты применяли минометы, гранатометы, пулеметы и вооружение БМП, сообщили в пресс-центре штаба АТО. Украинских военных обстреливали на донецком и луганском направлениях Фото: Прес-центр штабу АТО / Facebook Об этом утром 18 апреля сообщил пресс-центр штаба АТО.Согласно сводке, на донецком направлении сепаратисты использовал минометы, пулеметы и вооружение БМП возле Водяного, Гнутово, Новотроицкого, Авдеевки, шахты "Бутовка", Пищевика, Верхнеторецкого, Талаковки, Павлополя, Каменки, Широкино, Невельского и Лебединского.На луганском направлении оккупанты применяли гранатометы в районе Луганского, Зайцево и Новоалександровки, говорится в сообщении. https://www.facebook.com/ato.news/posts/1925798497430947 Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли режим прекращения огня, но ни разу не удалось добиться его длительного соблюдения.Трехсторонняя контактная группа в Минске договаривалась, что пасхальное перемирие на Донбассе начнет действовать 30 марта, однако боевики нарушили его в первые сутки. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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