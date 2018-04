Крупнейшие технологические компании подпишут «конвенцию» об отказе участвовать в кибератаках Facebook, Microsoft и еще 30 компаний собрались подписать "цифровую женевскую конвенцию". Более 30 технологических компаний, включая Facebook и Microsoft, планируют огласить заявление, согласно которому они публично отказываются принимать участие в кибератаках, организованных правительством какой бы то ни было страны, пишет во вторник The New York Times. Речь идет об атаках на граждан и предприятия всех стран мира без исключения. Кроме того, компании обязуются оказать помощь любой стране, столкнувшейся с подобной атакой в киберпространстве, вне зависимости от ее причины — будь это обман или геополитика. В число согласных соблюдать разработанные принципы вошли также такие компании, как Oracle, Symantec, FireEye, HP, финская Nokia и испанская Telefonica. The New York Times отмечает, что, несмотря на длинный список тех, кто согласился подписать соглашение, некоторые крупные компании, такие как Google, Apple и Amazon, пока отказываются от него. Издание напоминает, что президент и главный юрисконсультант Microsoft Брэд Смит уже несколько лет пытается донести мысль о необходимости создания так называемой «женевской конвенции» в цифровом пространстве, которая установит правила поведения в киберпространстве. Смит отмечает, что первыми поддержать подобную инициативу должны именно американские технологические компании, поскольку чаще только их клиенты сталкиваются с кибератаками. «Эта проблема стала гораздо больше, и я думаю, что за последние несколько лет мы поняли, что нам необходимо работать вместе и усиленнее», — сказал он. Источник Сводка.нет - Новости Украины и Мира



