Роскомнадзор может заблокировать социальную сеть Facebook по итогам проверки в 2018 году, если не будут локализованы базы данных российских граждан на территории РФ. Об этом сообщает со ссылкой на ТАСС.

“До конца 2018 года мы проведем проверку компании, и есть несколько пунктов, которые должны быть выполнены: локализация баз данных российских граждан на территории России, удаление всей запрещенной информации — а они уже значительно опаздывают по срокам — и соблюдения других законов. Если ничего из этого или что-нибудь из этого не будет выполнено, или российское государство не будет проинформированно о намерении провести такие действия, то, бесспорно, встанет вопрос о блокировании”, — сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Чиновник также добавил, что встречается с представителями социальной сети раз в полгода.

Ранее сообщалось, что последняя такая встреча с представителями Facebook состоялась в феврале 2018 года. На встрече, как рассказывал Жаров, обсуждались аспекты выполнения требований российского законодательства социальной сетью, в том числе локализация баз данных на территории РФ, удаление противоправного контента в соответствии с законодательством на всех социальных площадках, входящих в Facebook, и объяснение об удалении аккаунтов российских пользователей.

Как сообщал , Роскомнадзор передал российским провайдерам адреса Telegram для блокировки.

Таганский суд в пятницу удовлетворил заявление Роскомнадзора о блокировании доступа к мессенджер на территории России. Отдельным пунктом отмечалось, что решение подлежит немедленному исполнению. Вместе с тем суд постановил, что ограничение может быть снято в случае, если Telegram предоставит ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Но представители Telegram часто заявляли об объективной невозможности выполнить такие требования.

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что “конфиденциальность не продается, а права человека не должны быть поставлены под угрозу из-за страха или жадности”.

Пока же многотысячная аудитория социальной сети ищет пути обхода блокировок, устанавливая VPN или специальные настройки прокси. Дуров сообщил, что в Telegram будут использоваться встроенные методы обхода блокировок и обычным пользователям особых манипуляций, для того чтобы оставаться в мессенджере, не потребуется.

Дуров посоветовал не удалять и не устанавливать заново Telegram при возникновении проблем с соединением и загружать обновления для приложения.

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