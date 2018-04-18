В Украине предложили начислять субсидию и трудовой стаж украинцем, работающих за рубежом.

"Мы предлагаем стимулировать заробитчан. Готовы давать субсидию семьям, где люди работают за рубежом при условии, что они охотно застрахуются и заплатят вклад хотя бы за 3 месяца. Это составит 2500 гривен", - заявил министр соцполитики Андрей Рева,передает со ссылкой на .

Он назвал такую ​​инициативу стимулирующим моментом, который должен давать людям возможность пользоваться системой социальной защиты.

Так, по данным польских чиновников, в Польше работает до 2 млн украинцев. В то же время в Нацбанке Польши спрогнозировали, что до конца 2020 года на польский рынок труда будет приезжать 200-300 тыс. украинцев ежегодно.

В Нацбанке Украины также считают, что трудовая миграция из страны продолжит расти еще 2-3 года. Однако начнет снижаться в среднесрочной перспективе.

В 2017 году трудовые мигранты привезли в Украину более $9 млрд. Еще миллиард они потратили в польских магазинах.

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