Такое заявление сделал глава Роскомнадзора России Александр Жаров в интервью «Известиям».

«До конца 2018 года мы проведем проверку компании, и есть несколько пунктов, которые должны быть выполнены: локализация баз данных российских граждан на территории России, удаление всей запрещенной информации — а они уже значительно опаздывают по срокам — и соблюдение иных законов. Если ничего из этого или что-либо из этого не будет выполнено, или российское государство не будет проинформировано о намерении провести такие действия, то, бесспорно, встанет вопрос о блокировке», — сказал он.

При этом Жаров выразил надежду на то, что его слова о блокировке «станут еще одним принуждением Facebook к соблюдению российского законодательства».

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