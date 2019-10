В США разгорается скандал вокруг возможного импичмента президента Дональда Трампа. 29 октября важные показания дал Александр Виндман — главный знаток по Украине Совета национальной безопасности США. (function() })(); НВ рассказывает главное, что нужно знать о показаниях Виндмана — выходца из Украины и первого прямого свидетеля разговора Трампа с Владимиром Зеленским. Кто такой Виндман и почему его показания важны 43-летний подполковник Александр Виндман отличается от всех свидетелей, которые ранее согласились дать показания конгрессменам. Он стал первым должностным лицом Белого дома, кто лично присутствовал при телефонном разговоре Трампа и Зеленского 25 июля 2019 года и согласился выступить на закрытых слушания по делу об импичменте. Во вторник, 29 октября, Виндмана в течение нескольких часов расспрашивали члены трех комитетов Палаты представителей США. В этот день встретились прошлое и настоящее американского подполковника, рассказывает в материале о нем американская The New York Times. Дело в том, что Виндман, как и его брат-близнец Евгений — выходцы из Украины, покинувшие СССР после смерти матери. Из советской республики их увезли еще в трехлетнем возрасте отец и бабушка — «еврейские беженцы, у которых были с собой лишь чемоданы, $750 и надежда на лучшую жизнь в США», как пишет NYT. В Америке обоим братьям, выросшим в знаменитом эмигрантском районе Брайтон-Бич, удалось построить блестящую военную карьеру. Александр Виндман, будущий обличитель Трампа, окончил вначале Бингемтонский университет в Нью-Йорке, а позже и магистратуру в Гарварде (в области исследований России, стран Восточной Европы и Центральной Азии). Александр Виндман / Фото: REUTERS/Siphiwe Sibeko В ряды армии США Виндман вступил еще в конце 90-х, после окончания университета. Он служил в Ираке в разгар американской военной кампании в этой стране, а также работал в Германии и Южной Корее. С 2008 года Александр Виндман стал специалистом по делам Евразии: он работал в посольствах США в Киеве и Москве. По возвращении в Вашингтон служил в составе Объединенного комитета начальников штабов Пентагона (в 2015—2018 годах). В июле 2018-го, за год до скандального телефонного звонка Трампа Зеленскому, Виндман получил назначение в Белый дом. Он стал членом Совета национальной безопасности (СНБ) — консультативного органа при президенте США для решения наиболее важных вопросов национальной безопасности и внешней политики. В СНБ подполковник Виндман является специалистом по вопросам Украины. Он свободно владеет украинским и русским языками. Александра Виндмана можно было увидеть в составе американской делегации на церемонии инаугурации Владимира Зеленского. Брат Виндмана Евгений — также подполковник армии США. Как и Александр, он работает в Совете национальной безопасности — в качестве юриста по вопросам этики. Что мы узнали со слов Виндмана о давлении Белого дома на Украину На слушания в Конгресс США 29 октября Александр Виндман пришел в военной форме и со всеми наградами — в том числе полученными после боевого ранения в Ираке. Накануне своего выступления перед конгрессменами Виндман обнародовал открытое заявление, в котором рассказал о том, почему согласился свидетельствовать по делу об импичменте Трампа. «Я патриот, — отмечает в этом тексте Виндман, — и это моя священная обязанность и честь — защищать нашу страну и помогать ей, независимо от партий или политики». В этом заявлении подполковник рассказывает о своей биографии и службе в армии США, напоминает о геополитической роли Украины и ее стремлении интегрироваться в западный мир. Виндман также коротко рассказывает о событиях последнего года, которые его обеспокоили, поскольку были прямо либо косвенно связаны с попытками администрации Трампа оказать давление на Украину. Роль Джулиани Подполковник упоминает, что с весны 2019 года ему стало известно о попытках «влиятельных лиц» извне Белого дома (предположительно адвокат Трампа Рудольф Джулиани — прим. ред.) сформировать «ложный нарратив» об Украине, который противоречил консенсусному мнению американских чиновников в сфере национальной безопасности. Виндман характеризует этот нарратив как наносящий убыток интересам и политике США в отношении Украины, поскольку он «подрывал усилия», направленные на расширение сотрудничества с официальным Киевом. Давление на Данилюка Кроме того, украинский специалист из Белого дома упоминает о событиях вокруг летнего визита в США Александра Данилюка. Бывший секретарь СНБО посетил Вашингтон 10 июля и встретился с Джоном Болтоном, экс-советником президента США по национальной безопасности. На этих переговорах присутствовал также посол США в ЕС Гордон Сондланд. По словам Виндмана, разговор проходил хорошо, пока украинская сторона не подняла вопрос об организации встречи Трампа и Зеленского. В ответ Сондланд начал намекать, что для этого Украине будет необходимо провести конкретные расследования — однако Болтон прервал его речь и завершил переговоры. По итогам этой встречи в Белом доме состоялся внутренний брифинг (уже без Данилюка), на котором Сондланд прямо заявил, что для Украины принципиально важно открыть расследования по возможному вмешательству в американские выборы 2016 года, а также по делу Burisma и сыну Джо Байдена — конкурента Трампа на президентских выборах 2020 года. Виндман заявил Сондланду, что его утверждения «неуместны», что упомянутые расследования «не имеют ничего общего с национальной безопасностью», и что Совет национальной безопасности США не намерен добиваться их проведения в Украине. Виндман также отметил: подобные заявления Сондланда встревожили его настолько, что он доложил о своих опасениях юристам Совета национальной безопасности США. По его словам, так же поступила и Фиона Хилл — специальный помощник президента США по европейским и российским делам, которая тоже слышала слова Сондланда и высказала ему свое возмущение. Скандальный разговор Трампа и Зеленского Второй раз Виндману пришлось жаловаться юристам Совета национальной безопасности США после знаменитого телефонного разговора президентов США и Украины. В своем открытом заявлении Виндман напоминает, что 25 июля 2019 года он присутствовал в ситуационной комнате Белого дома, откуда Трамп звонил Зеленскому. «Я был обеспокоен этим звонком. Я не думал, что было бы правильно требовать, чтобы иностранное правительство вело расследование в отношении гражданина США, и я был обеспокоен тем, как это [подобные требования] скажутся на поддержке Украины, оказываемой правительством США», — пишет подполковник. По его словам, если бы Киев дал ход расследованию в отношении Burisma и Байдена-младшего, то это могло быть истолковано как игра на стороне одной из партий США, а значит Украина потеряла бы двухпартийную поддержку. «Все это в сумме подорвало бы национальную безопасность США», — отмечает чиновник. Именно следовательно вскоре после телефонного звонка он снова выразил свою обеспокоенность Джону Эйзенбергу — юристу СНБ. Кроме того, как удалось узнать американским СМИ, в ходе закрытых слушаний в Конгрессе США подполковник Виндман рассказал, что Белый дом обнародовал в целом точную, но неполную стенограмму разговора Трампа с Зеленским. NYT со ссылкой на три источника сообщает, что пропущенные фразы касались высказывания Трампа о записи, где прежний вице-президента США Джо Байден говорит о коррупции в Украине, а также прямого упоминания Зеленским компании Burisma, в состав правления которой входил сын Байдена Хантер. Виндман добивался включения этих реплик в обнародованную для широкой общественности версию стенограммы, однако ему не удалось настоять на своем. В опубликованном конспекте беседы в этих местах остались троеточия, а Burisma фигурирует просто как «компания». Как на это отреагировали в США Дональд Трамп в своем Twitter высмеял показания Виндмана, хотя и не назвал его прямо. Вместо этого президент США безосновательно упомянул о нем как о «ненавистнике Трампа» (Never Trumper — так называют участников движения Never Trump, выступавших против выдвижения Трампа в президенты). «Если верить коррумпированным СМИ, звонок в Украину вроде как „обеспокоил“ сегодняшнего свидетеля-„трампоненавистника“. Он точно присутствовал при том же звонке, что и я? Не может быть! Пожалуйста, попросите его прочесть стенограмму звонка. Охота на ведьм!» — написал Трамп. Однако американская пресса пишет о показаниях Видмана как о важных недостающих до сих пор частях пазла в истории с импичментом Трампа. «Его показания, вероятно, дадут повод расследователям озвучить дополнительные вопросы о том, как именно чиновники [Белого дома] обрабатывали звонок [Трампа Зеленскому] – в том числе об изменениях в стенограмме и о решении передать запись в наиболее строго засекреченную компьютерную систему Белого дома, а также о том, были ли эти шаги направлены на то, чтобы скрыть наиболее спорные аспекты разговора», — пишет NYT. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



политика политика сша трампа виндман что как Теги: политика