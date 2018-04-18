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В США скончалась супруга экс-президента Барбара Буш
18.04.2018 06:25
В США скончалась жена экс-президента Барбара Буш В США на 92 году жизни умерла бывшая первая леди Барбара Буш - жена 41-го президента США Джорджа Буша старшего и мать 43-го президента США Джорджа Буша младшего.

Эту информацию уже подтвердили в Twitter бывшего президента США Джорджа Буша старшего.

Барбара Буш возглавляла благотворительный фонд своего имени, занималась развитием образования. Особенное внимание она уделяла вопросам грамотности.

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Барбара и Джордж поженились в 1945 году и имели шестерых детей. Они были в браке вместе дольше, чем любая другая президентская пара в США.

Барбара Буш была известна своими самокритичны остроумными высказываниями и ярким чувством юмора.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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