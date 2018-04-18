В США скончалась жена экс-президента Барбара Буш В США на 92 году жизни умерла бывшая первая леди Барбара Буш - жена 41-го президента США Джорджа Буша старшего и мать 43-го президента США Джорджа Буша младшего. Эту информацию уже подтвердили в Twitter бывшего президента США Джорджа Буша старшего. Барбара Буш возглавляла благотворительный фонд своего имени, занималась развитием образования. Особенное внимание она уделяла вопросам грамотности. Барбара и Джордж поженились в 1945 году и имели шестерых детей. Они были в браке вместе дольше, чем любая другая президентская пара в США. Барбара Буш была известна своими самокритичны остроумными высказываниями и ярким чувством юмора. Источник Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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