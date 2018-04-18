Бывший учитель "киевлян" Леонид Буряк прокомментировал дерби с "Шахтером". Буряк назвал матч худшим из последних 5 лет,передает со ссылкой на .

"На мой взгляд, это был, пожалуй, худший очный матч "Шахтера" и "" за последние, наверное, лет пять. Так, на поле были эмоции, накал страстей, борьба. А вот в плане исполнительского мастерства соперники себя не проявили.

Конечно, большой плюс этого поединка в том, что "" удалось сохранить интригу в чемпионате. Хотя и эти три очка отыграть подопечным Александра Хацкевича будет непросто, поскольку даже победа еще в одном очном противостоянии (если "" и "" больше нигде не оступятся) не гарантирует победы в чемпионате. В горняков намного лучше разница мячей.

Игроки сборной Украины в этом матче? Разочаровал Марлос. Остальные, на мой взгляд, сыграли примерно на своем уровне. Пятова мы не берем, так как у него особой работы хотя и не было, этот вратарь играет на довольно высоком уровне. В нем сомнений нет ", - передает слова Буряка.

Экс-игрок "Шахтера" Виктор Грачев считает, что "горняки" все равно станут чемпионами.

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