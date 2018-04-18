



Відома телеведуча та фітнес-тренер Аніта Луценко здивувала шанувальників звісткою про те, що покидає шоу "Зважені та щасливі", де кілька сезонів допомагала товстунцям скидати вагу.





"Прийшов час перегорнути сторінку! Фінішували мої 7 років в проекті "Зважені та щасливі" тренер, ведуча - це було неймовірно! Цікаво, розвивально, з емоціями від 10 до -10 балів. Тонни прочитаних книг про схуднення, літри сліз і сотні захоплених вигуків, курс дієтології від Світлани Фус (з кожним роком все більше переконуюся, що вона номер один, просто без модного маркетингу), вивчила українську мову, знайомство з усіма товстуна і знімальною групою. Я стала іншою! Як мінімум старшою. Я абсолютно щаслива! Мрії збуваються, якщо докладати зусиль або хоча б точно знати чого хочеш, я знаю, чого хочу найближчим часом! І це нове! У моєму списку бажань ще багато пунктів", - написала в Інстаграмі зірка.



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