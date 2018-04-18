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Аніта Луценко покинула шоу "Зважені та щасливі"
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18.04.2018 06:45
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Відома телеведуча та фітнес-тренер Аніта Луценко здивувала
шанувальників звісткою про те, що покидає шоу "Зважені та щасливі",
де кілька сезонів допомагала товстунцям скидати вагу.
"Прийшов час перегорнути сторінку! Фінішували мої 7 років в проекті
"Зважені та щасливі" тренер, ведуча - це було неймовірно! Цікаво,
розвивально, з емоціями від 10 до -10 балів. Тонни прочитаних книг
про схуднення, літри сліз і сотні захоплених вигуків, курс
дієтології від Світлани Фус (з кожним роком все більше переконуюся,
що вона номер один, просто без модного маркетингу), вивчила
українську мову, знайомство з усіма товстуна і знімальною групою. Я
стала іншою! Як мінімум старшою. Я абсолютно щаслива! Мрії
збуваються, якщо докладати зусиль або хоча б точно знати чого
хочеш, я знаю, чого хочу найближчим часом! І це нове! У моєму
списку бажань ще багато пунктів", - написала в Інстаграмі
зірка.
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