|Стало известно о тайной встрече главы ЦРУ с Ким Чен Ыном
|18.04.2018 06:48
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Данную информацию рассекретило издание The Washington Post, ссылаясь на двух источников, которые были причастны к этой поездке.
Встреча была частью попытки заложить основу для прямых переговоров между Трампом и Кимом о программе ядерного оружия Северной Кореи, пишут журналисты.
«Я оптимистичен из-за того, что правительство Соединенных Штатов может установить условия для этого надлежащим образом, чтобы президент и северокорейский руководитель могли провести этот разговор, который поставит нас на путь достижения дипломатического результата, в котором Америка так отчаянно — Америка и мир так отчаянно нуждаются», — сказал накануне Помпео.
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