Экс-директор ЦРУ, предназначенный Дональдом Трампом на должность госсекретаря США Майк Помпео встречался с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников США, пишет Громадське, информирует svodka.net.

Отмечается, что Помпео тайно посетил Северную Корею в пасхальные праздники и встретился там Ким Чен Ыном.

В СМИ сообщают о том, что встреча была частью попытки заложить основу для прямых переговоров между Трампом и Кимом о программе ядерного оружия Северной Кореи.

Майк Помпео, который до недавнего времени занимал должность директора ЦРУ, сейчас является главным кандидатом на пост госсекретаря США. В марте Трамп уволил с этой должности Рекса Тиллерсона и назначил Помпео.

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