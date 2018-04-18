|Глава ЦРУ тайно встретился с известным диктатором. Цель визита
|18.04.2018 06:57
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Экс-директор ЦРУ, предназначенный Дональдом Трампом на должность госсекретаря США Майк Помпео встречался с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.
Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников США, пишет Громадське, информирует svodka.net.
Отмечается, что Помпео тайно посетил Северную Корею в пасхальные праздники и встретился там Ким Чен Ыном.
В СМИ сообщают о том, что встреча была частью попытки заложить основу для прямых переговоров между Трампом и Кимом о программе ядерного оружия Северной Кореи.
Майк Помпео, который до недавнего времени занимал должность директора ЦРУ, сейчас является главным кандидатом на пост госсекретаря США. В марте Трамп уволил с этой должности Рекса Тиллерсона и назначил Помпео.
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