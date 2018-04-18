Первый сеанс в новом кинотеатре в Эр-Рияде, как и все в апреле,
будет закрытым. Зрителям покажут голливудский блокбастер, название
которого пока не сообщили. Первые показы будут закрытыми Фото: ЕРА
Первую лицензию на эксплуатацию кинотеатра в Эр-Рияде получила
американская компания AMC Entertainment Holdings
Inc.Отмечается, что первый сеанс, как и все в апреле, будет
закрытым. Зрителям покажут голливудский блокбастер, название
которого пока не сообщили.В мае в кинотеатр смогут приходить на
киносеансы.В пресс-службе министерства культуры и информации
страны заявляли, что теперь Саудовская Аравия намерена
стать крупнейшим рынком для киноманов в Персидском заливе. К 2030
году в стране с населением более 32 млн человек планируют открыть
350 кинотеатров.
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