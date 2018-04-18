Первый сеанс в новом кинотеатре в Эр-Рияде, как и все в апреле, будет закрытым. Зрителям покажут голливудский блокбастер, название которого пока не сообщили. Первые показы будут закрытыми Фото: ЕРА Первую лицензию на эксплуатацию кинотеатра в Эр-Рияде получила американская компания AMC Entertainment Holdings Inc.Отмечается, что первый сеанс, как и все в апреле, будет закрытым. Зрителям покажут голливудский блокбастер, название которого пока не сообщили.В мае в кинотеатр смогут приходить на киносеансы.В пресс-службе министерства культуры и информации страны заявляли, что теперь Саудовская Аравия намерена стать крупнейшим рынком для киноманов в Персидском заливе. К 2030 году в стране с населением более 32 млн человек планируют открыть 350 кинотеатров. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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