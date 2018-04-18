В полуфинальном поединке с леверкузенским “Байером” мюнхенская “Бавария” одержала яркую победу со счетом 6:2, информирует со ссылкой на сайт “Баварии”.

30210 зрителей на полностью заполненной “Бай-Арене” стали свидетелями богатого событиями матча, в котором Хави Мартинес уже на 3-й минуте открыл счет. Роберт Левандовски на 9-й минуте преимущество своей команды удвоил — 0:2. Леверкузенцы ответили голом Ларса Бендера на 16-й минуте и ненадолго вернули интригу.

Во второй половине встречи команда Юппа Хайнкеса не оставила сопернику ни единого шанса Томас Мюллер оформил хет-трик (52, 64, 78 минуты) еще один мяч забил Тьяго. Гол Леона Бейли ударом со штрафного немного подсластил горечь леверкузенцев — 2:6.

Отметим, что мюнхенская команда пробилась в финал Кубка Германии в 22-е в истории.

Кроме того добавим, что своего соперника в решающем поединке “баварцы” узнают по итогам противостояния между “Шальке” и “Айнтрахт” из Франкфурта.

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