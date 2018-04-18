В Мирнограде Донецкой области возле частного дома в яме с водой утонула 5-летняя девочка. Ребенок играл на улице, а когда не вернулся домой, 30-летняя мать ребенка вызвала полицию,передает со ссылкой на .

В семье воспитывается еще двое детей: мальчик 7 лет и 5-месячный младенец. На учете в полиции и социальных служб города семья находится.

Смерть ребенка предварительно квалифицировано как несчастный случай. Полицейские проверяют обстоятельства трагедии.

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