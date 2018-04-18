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5-летний ребенок утонул в яме с водой
18.04.2018 07:01
5-летний ребенок утонул в яме с водой По теме:

В Мирнограде Донецкой области возле частного дома в яме с водой утонула 5-летняя девочка. Ребенок играл на улице, а когда не вернулся домой, 30-летняя мать ребенка вызвала полицию,передает со ссылкой на .

"Женщина рассказала, что ее 5-летняя дочь ушла гулять на улицу около 16.00 и не вернулась. Сначала мать самостоятельно искала ребенка, а потом обратилась в полицию. На поиски девочки был поднят весь личный состав подразделения и дополнительные силы Покровского отдела полиции. К поисковой спецоперации также был привлечен кинолог со служебной собакой. Полицейские опросили родственников и друзей девочки, с которыми она гуляла в тот вечер, и осмотрели территорию квартала. Обследуя улицу, на которой живет семья, сотрудники полиции обратили внимание на яму с водой, расположенную почти посреди улицы. Спасатели откачали воду из ямы. На дне было обнаружено тело пропавшей девочки без признаков насильственной смерти ", - рассказали правоохранители.

В семье воспитывается еще двое детей: мальчик 7 лет и 5-месячный младенец. На учете в полиции и социальных служб города семья находится.

Смерть ребенка предварительно квалифицировано как несчастный случай. Полицейские проверяют обстоятельства трагедии.

 







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