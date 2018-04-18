Соответствующее фото опубликовано на странице сообщества Los Solomas в Facebook.

«На железнодорожном вокзале открылся уютный хостел. Заведение оформлено в лучших цыганских традициях. Клиентов ждет большая спальня-студия с интересными соседями. Также, к вашим услугам бессонница из-за постоянных попытки ограбления, блохи и невыносимая вонь из смуглых аниматоров», — отмечают в сообществе.

По словам активиста Влада Антонова, правоохранители никак не реагируют на сборище ромов. Также на своей странице в Facebookон приводит свидетельства других очевидцев.

Стоит отметить, что киевлян возмутило такое положение дел на вокзале.

«Они еще нужду справляют не отходя от лежбища. На лестницах ведущих к перронам…буэ», «Напоминает вокзал «советских» времен!», — пишут в комментариях.

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