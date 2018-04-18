Украинская армия поднялась в рейтинге лучших в мире. На первом месте — США, на втором — Россия, на третьем — Китай.

Об этом сообщает 112 Україна со ссылкой на Global Firepower, информирует svodka.net.

«Вооруженные силы Украины за год поднялись на одну строчку в рейтинге сильнейших армий мира Global Firepower и заняли 29 место, только в рейтинге 136 стран. ВСУ сейчас находятся между Грецией (28 место) и Чехией (30 место)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что первая тройка армий мира остается неизменной: США, Россия и Китай. Армия Израиля опустилась в этом году на 16 место, Польша заняла 22 место, Беларусь — 42, а Венгрия — 57 место. На последнем месте расположился Бутан.

Для создания рейтинга компания провела комплексное исследование, в ходе которого учла более 50 факторов. Страны, в которых ядерный запас, получали бонусные баллы. Также дополнительные баллы получали страны, которые являются членами НАТО.

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