Как передает корреспондент, об этом на пресс-конференции сообщил начальник управления Генеральной прокуратуры по надзору за соблюдением законов при исполнении судебных решений по уголовным производствам и других мер принудительного характера в местах несвободы Вячеслав Свирец.

«В 2018 году на сегодняшний день, на 17 апреля, мы имеем 145 умерших в системе против 176 на 17 апреля 2017 года», — заявил он.

По его словам, в предыдущие годы наблюдался рост смертности в системе.

«Вы помните пресловутый «закон Савченко», благодаря которому значительно уменьшилось, более чем на 10 тысяч население тюрем в 2016 году. И вместе с тем мы постоянно наблюдали рост смертности. Это связано с различными факторами — с предоставлением медицинской помощи, с некачественным предоставлением, с несвоевременным вывозом в гражданские больницы. В 2017 году постоянно продолжался рост смертности», — сказал Свирец.

В то же время заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышев отметил, что в целом в прошлом году погибло более 500 человек.

«За прошлый год немногим более 500 умерло в системе за год. Среди них — около 60 человек совершили самоубийство», — добавил он.

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