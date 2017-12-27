В Москве директор кондитерской фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов устроил стрельбу по людям из винтовки «Сайга», в результате чего ранения получили минимум три человека и один мужчина погиб — 31-летний охранник Алексей Костиков (по другим данным Осипов), который первым попытался остановить своего руководителя.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По некоторым данным, мужчина решил расстрелять своих посетителей из-за серьезных долгов. Утром к нему пришли люди, требовавшие возврата старого долга, по которому уже даже началось гражданское дело. Так, некий Шамсутдин Раджабов пытался обанкротить бизнес Аверьянова, однако тот считал это незаконным.

К месту происшествия, на улицу Иловайскую, стягиваются силы, подъезжают скорые помощи, полиция оцепила территорию «Меньшевика», поскольку стрелок продолжает удерживать заложников, а также отказывается подпускать правоохранителей к раненым.

Среди раненых могут быть несколько сотрудников Службы судебных приставов Москвы. Отмечается, что за ними и за вышеуказанным Раджабовым Аверьянов бегал по всей территории фабрики.

Также стало известно, что помимо стрельбы по своим посетителям, директор фабрики «Меньшевик» открыл огонь по прохожим на улице из окна. В полицию уже обратились по меньшей мере 10 человек, которым пришлось прятаться от стрелка.

На место перестрелки приехал глава полиции Москвы генерал Баранов.

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