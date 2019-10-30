В ночь с 29 на 30 октября 2019 года неизвестные проникли в Свято-Александро-Невский храм с. Невское Кременского района Луганской области. После их нападения в храме не уцелело ничего. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Северодонецкой епархии.

Вандалы осквернили главные святыни храма – скинули все с престола, надругались над антиминсом, дарохранительницей, напрестольным Евангелием, святыми иконами и вырвали царские врата. Вся церковная утварь и мебель разгромлены.

На месте работают правоохранительные органы. Пока личность тех, кто совершил такое надругательство, не установлена, как и мотивы, поскольку ничего ценного за пределы храма вынесено не было.

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