|В Северодонецкой епархии вандалы осквернили храм УПЦ
|30.10.2019 15:32
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В ночь с 29 на 30 октября 2019 года неизвестные проникли в Свято-Александро-Невский храм с. Невское Кременского района Луганской области. После их нападения в храме не уцелело ничего. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на
Вандалы осквернили главные святыни храма – скинули все с престола, надругались над антиминсом, дарохранительницей, напрестольным Евангелием, святыми иконами и вырвали царские врата. Вся церковная утварь и мебель разгромлены.
На месте работают правоохранительные органы. Пока личность тех, кто совершил такое надругательство, не установлена, как и мотивы, поскольку ничего ценного за пределы храма вынесено не было.
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