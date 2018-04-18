В США умерла бывшая первая леди США Барбара Буш — жена 41-го президента США Джорджа Буша старшего, мать 43-го президента США Джорджа Буша младшего.

svodka.net/

Об этом передает ВВС, информирует svodka.net.

Информацию подтвердили также в Twitter бывшего президента США Джорджа Буша страшего.

Бывшая первая леди США – жена 41-го президента Джорджа Буша-старшего и мать 43-го президента Джорджа Буша-младшего – умерла в возрасте 92 лет, сообщил официальный представитель семьи Джим Макграт.

Как отмечает BBC, некоторое время она болела, однако, отказалась от дальнейшего лечения, заявив, что хочет провести свои последние дни со своей семьей.

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«Я счастливчик, что Барбара Буш была моей матерью. Наша семья будет очень тосковать по ней, и мы благодарны всем за молитвы и добрые пожелания», — отметил Буш-младший и добавил, что его мать заставляла держать себя в руках и смеяться до последнего дня»

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