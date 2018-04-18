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В Украине планируют ограничить максимальную плотность застройки многоэтажек
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18.04.2018 07:13
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В государственных строительных нормах Украины укажут, что площадь
зеленой зоны новой многоэтажки должна зависеть от ее высотности,
рассказал заместитель министра регионального развития,
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе.
Парцхаладзе недоволен многоэтажками, которые "примыкают друг к
другу" Фото: darn.kievcity.gov.ua "Высокие многоэтажки, которые
примыкают друг к другу, отсутствие зеленых зон, катастрофическая
нехватка заведений социнфраструктуры, организованных
парковок – это все последствия несовершенного
градостроительного законодательства”, – пояснил он.По словам
замминистра, в действующих нормативах отсутствуют предельные
параметры застройки земельных участков относительно этажности,
следовательно "они часто застраиваются на 90%, а то и на все
100%"."В обновленном проекте ДБН мы вводим максимально допустимый
процент застройки участка. Чем выше этажность дома, тем меньший
процент земельного участка отводится на застройку и больше на
обустройство прилегающей территории. Ведь чем выше дом и большее
количество жителей там проживает, тем больше комфортных условий
должно быть создано для них", – отметил Парцхаладзе.Так, для
проектирования дома выше 11 этажей максимально допустимый процент
застройки земельного участка составит 30%, остальные 70% будут
выделять на обустройство зон отдыха, привел пример замминистра.
https://www.facebook.com/lev.partskhaladze/posts/925984507555992
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