В государственных строительных нормах Украины укажут, что площадь зеленой зоны новой многоэтажки должна зависеть от ее высотности, рассказал заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе. Парцхаладзе недоволен многоэтажками, которые "примыкают друг к другу" Фото: darn.kievcity.gov.ua "Высокие многоэтажки, которые примыкают друг к другу, отсутствие зеленых зон, катастрофическая нехватка заведений социнфраструктуры, организованных парковок – это все последствия несовершенного градостроительного законодательства”, – пояснил он.По словам замминистра, в действующих нормативах отсутствуют предельные параметры застройки земельных участков относительно этажности, следовательно "они часто застраиваются на 90%, а то и на все 100%"."В обновленном проекте ДБН мы вводим максимально допустимый процент застройки участка. Чем выше этажность дома, тем меньший процент земельного участка отводится на застройку и больше на обустройство прилегающей территории. Ведь чем выше дом и большее количество жителей там проживает, тем больше комфортных условий должно быть создано для них", – отметил Парцхаладзе.Так, для проектирования дома выше 11 этажей максимально допустимый процент застройки земельного участка составит 30%, остальные 70% будут выделять на обустройство зон отдыха, привел пример замминистра. https://www.facebook.com/lev.partskhaladze/posts/925984507555992 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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