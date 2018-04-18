Николаевская милиция задержала 46-летнего мужчину, подозреваемого в развращении 14-летней девочки. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Николаевской области.

“По словам задержанного, он познакомился с потерпевшей более полутора лет назад в сети интернет, когда ей было 12 лет, и сначала лишь переписывался со школьницей, не раскрывая свое лицо, а вместо этого отправляя откровенные фото отдельных частей тела. Впоследствии девочка рассказала о своем возрасте, а злоумышленник о своём. Однако мужчина уверяет, что было поздно, мол, общение между ними переросло в серьезные и прочные отношения. Не остановило соблазнителя и осведомленность об уголовной ответственности за подобные поступки”, — говорится в сообщении.

В полицию обратилась мать потерпевшей, которая случайно узнала об отношениях между дочерью и разведенным взрослым мужчиной, который имеет трёх несовершеннолетних детей — восьми, десяти и 15-ти лет. Но повлиять на преступные намерения мужчины простыми мольбами и уговорами женщина не смогла. Не перестал мужчина искать встреч с несовершеннолетней, преследовать ее и донимать семье даже после отказа самой школьницы. За помощью мать потерпевшей обратилась в полицию.

“Оперативники задержали злоумышленника во время очередного визита к несовершеннолетней. Также полицейские провели обыск в квартире, где он развращал школьницу, и изъяли вещественные доказательства преступления”, — говорится в сообщении.

Задержанному предъявлено подозрение в растлении несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 156 и ч. 1 ст. 155 УК Украины). Судом мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с правом внесения залога в сумме 520 тыс. гривен.

Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Киевской области до 8 лет лишения свободы осужден мужчину за растление четырех несовершеннолетних.

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