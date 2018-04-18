Представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила на брифинге 17 апреля, что Вашингтон по-прежнему рассматривает возможность введения новых санкций против России, но пока не готов объявить о каких бы то ни было ограничительных мерах.

«Вопрос о введении санкций по-прежнему на повестке дня. Но сейчас нам не о чем объявлять», − подчеркнула Науэрт.

Она также напомнила, что не так давно США расширили санкции против РФ, причем тогда ограничения коснулись и двух компаний, поставляющих военное снаряжение в Сирию.

Представитель Госдепа отметила, что не будет комментировать слова постпреда США при ООН Никки Хейли, которая заявила, что, Минфин США объявит о дополнительных санкциях против России 16 апреля.

Отметим, глава национального экономического совета при Белом доме Ларри Кадлоу сообщил, что слова Хейли о введении новых санкций против РФ следует рассматривать как «шаг на опережение», вызванный «временной путаницей».

Он указал, что власть США не отказалась от идеи санкций и продолжает рассматривать ее в качестве наказания за сотрудничество Москвы с Дамаском.

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