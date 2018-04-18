|Brent подорожала до 71,96 долл. за баррель
|18.04.2018 07:27
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Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне в среду утром выросли в цене до 71,96 доллара за баррель, передает со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:10, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,53%.
При этом цена майских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 66,86 доллара за баррель, прибавив 0,51%.
Напомним, МВФ прогнозирует рост цен на нефть в 2018 году.
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