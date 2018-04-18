Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне в среду утром выросли в цене до 71,96 доллара за баррель, передает со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:10, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,53%.

При этом цена майских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 66,86 доллара за баррель, прибавив 0,51%.

Напомним, МВФ прогнозирует рост цен на нефть в 2018 году.

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