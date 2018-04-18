Группа специалистов во вторник, 17 апреля, начала химическую очистку мест в Солсбери, которые фигурируют в деле об отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В настоящий момент деконтаминация проводится на девяти объектах, связанных с отравлением Скрипалей.

Помимо прочих, химочистке подвергнут ресторан Zizzi и паб The Mill, куда Скрипали заходили незадолго до того, как их нашли в бессознательном состоянии в сквере.

В работах по деконтаминации примут участие примерно 190 специалистов, процесс контролируется британским министерством окружающей среды.

Предполагается, что работы по химической очистке займут несколько месяцев, заявили британские власти. Кроме того, они сообщили, что нервно-паралитическое вещество, которым отравили Сергея Скрипаля и его дочь, имело жидкую форму.

Напомним, Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания 4 марта в британском Солсбери. Следствие и эксперты ОЗХО пришли к выводу, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом типа Новичок, разработанным в СССР.

В связи с отравлением Скрипалей Лондон обвинил Москву в совершении химатаки на британской территории. Россия отвергла эти обвинения. В знак солидарности около 30 стран вслед за Великобританией выслали российских дипломатов.

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