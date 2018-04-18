Представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт сообщила о том, что Вашингтон все еще рассматривает возможность введения новых санкций против Российской Федерации

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По словам представителя Соединенных Штатов Америки, новые санкции против РФ на самом деле никто не собирался отменять и на сегодня они находятся на рассмотрении в администрации, прорабатываются на межведомственном уровне, информирует svodka.net.

Успокоив волну разговоров о том, что Дональд Трамп вовсе решил отказаться от нового наказания РФ, она подчеркнула, что вопрос о введении санкций по-прежнему на повестке дня. Только, по словам Хизер Нойерт, на данный момент в США не о чем объявлять.

Кроме того, представитель Госдепартамента США подчеркнула, что совсем недавно американцы расширили санкции против Российской Федерации. Тогда санкционные ограничения коснулись в том числе и компаний, которые поставляют военное снаряжение в Сирию. Вместе с тем, Хизер Нойерт не захотела комментировать заявления постпреда США при ООН Никии Хейли о том, что в Минфине должны были объявить о новые санкциях против РФ в понедельник, 16 апреля.

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Напомним, в начале недели неожиданностью стало то, что анонсированный «черный понедельник» для РФ так и не наступил. Тогда во многих средствах массовой информации заговорили о том, что глава Белого дома Дональд Трамп якобы отсрочил введение новых ограничений санкций. Это даже заставило с новой силой говорить о том, что американский президент все же имеет договоренности с главой Кремля Владимиром Путиным.

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