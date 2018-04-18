В Еврокомиссии отметили, что для Македонии решающими в грядущих переговорах будут дальнейшие реформы, а для Албании – достижения в области верховенства права. ЕС готов начать переговоры с Албанией и Македонией Фото: ЕРА В Еврокомиссии отметили, что для Македонии решающими в грядущих переговорах будут дальнейшие реформы, а для Албании -- достижения в области верховенства права.Македония получила статус кандидата на членство в ЕС в 2005 году, Албания – в 2014 году.О готовности начать переговоры с этими странами говорилось в опубликованной в феврале стра Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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