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Операция по спасению черепах: в Киеве на дне озера нашли уже 26 особей
30.10.2019 15:39
В Киеве взялись спасать черепашек из озера, которое собирались реконструировать
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
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