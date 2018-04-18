На днях в Лейпциге (Германия) 450 участников из 20 стран завершили соревнования за награды третьего этапа Кубка мира по подводному спорту (плавание в ластах). Об этом информирует Минмолодьспорта Украины, передает .

По итогам соревнований спортсмены украинской команды получили 36 наград — по 12 медалей различного достоинства. Такой успех позволил “сине-желтой” сборной возглавить командный медальный рейтинг.

Самым успешным этап в Германии стал для Александра Одинокова, получивший три личных “золота” на дистанции 200 м, 400 м и 800 м вольным стилем, а также вместе с Дмитрием Гапоненко, Денисом Левиным и Евгением Ступанчуком одержал победу в эстафете 4×100.

Первой в эстафете 4×100 финишировала и девичья команда, в состав которой вошли Елизавета Вакарева, Валентина Резник, Виктория Уварова и Вирсавия марта. Кроме того, каждая из спортсменка имеет в активе и несколько личных наград.

Подтвердила лидирующие позиции Украинской и юниорская четверка. Влас Токунов, Алексей Захаров, Владимир Сущенко и Дмитрий Серебряков обошли соперников в эстафете 4×100.

Напомним, что уроженка Украины устанавливала два мировых рекорда по подводному спорту.

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