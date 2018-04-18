В Украине 425 тыс. авто с иностранной регистрацией. Больше половины из них находятся в стране незаконно – это по официальными данным. Активисты называют цифру в разы больше – полтора миллиона авто на еврономерах. В Верховной Раде думают, как всех их легализовать.

Сайт «Сегодня» разбирался, стоит ли сейчас покупать «евробляху», чтобы потом растаможить дешево.

Условия легализации

Как легализовать все авто на еврономерах вместе с активистами «АвтоЕвроСилы» обсуждает Нина Южанина, председатель парламентского комитета по налоговой и таможенной политики. Рассматривают опыт соседней страны.

Год назад Молдова разрешила своим гражданам растаможить машины на иностранных номерах со скидкой 70%. В Молдове скидка действовала полгода. За это время машины нужно было растаможить и зарегистрировать.

Фото: zaknews.in.ua

Легализация – это «пряник» в наведении порядка с «евробляхами». Как только срок акции закончился, Молдова ввела жесткие меры. Полиция начала испытывать законность пребывания каждой машины на еврономерах. Если выявляли хотя одно нарушение – эвакуатор отвозил машину к границе страны, в которой зарегистрировано авто. При этом счет за эвакуацию получал водитель машины – 0,15 евро за каждый километр. Например, выдворение машины из Кишинева к румынской границе стоит минимум 13 евро за 85,3 км.

Какая именно скидка на растаможку будет в Украине, пока не ясно. Но Южанина и активисты считают, что стоимость растаможки должна быть до 1000 евро.

Стоит ли сейчас покупать «евробляху»

В парламенте не хотят легализовать автохлам. Сейчас в Украине можно растаможить машины, выпущенные не позже 2010 года. Большая часть «евроблях» – это машины возрастом 15-20 лет. Именно они привлекают украинцев дешевизной – цены на такие авто начинаются от 1000-1500 евро.

Фото: А. Бойко

Средний возраст автомобилей в Украине – 19,6 года. В европейских странах такой автомобиль пришлось бы утилизировать, он не отвечает современным экологическим нормам. Поэтому в парламенте предлагают ввести повышающий коэффициент – чем старше автомобиль, тем его растаможка будет дороже. Чтобы обойти требование Евро-5, его могут заменить обязательным техосмотром. К слову, техосмотр в Украине вводится с 2020-го года – это требование Соглашения об ассоциации с ЕС.

В Молдове акция для «евроблях» стартовала 1 января 2017 года. Но было условие, что скидка действует для машин, ввезенных в страну до 1 ноября 2016-го. Скорее только, в Украине тоже будет временное ограничение. Нина Южанина на обсуждении условий растаможи предположила, что акция может применяться к автомобилям, ввезенным до 1 января 2017 года.

Ограничения в Украине будут жестче

«Кнут» для «евроблях» уже подготовили. Конфискации, штрафплощадки, десятки тысяч гривен штрафов и запрещения. Жесткие меры вступят в силу после одноразовой акции легализации. Проект с ограничениями уже выложили в сети, и Нина Южанина предупредила – они останутся неизменными.

Проект прежде всего перекрывает схемы ввоза машин в обход закона. Сейчас львиная часть «евроблях» зарегистрирована на литовские компании. Эти фирмы оформляют украинца своим сотрудником и делают доверенность на вождение машиной. Таким образом можно ездить по Украине год вместо нынешних 10 дней в режиме транзита.

Эта схема станет бесполезной. Проект сокращает срок нахождения с года до 10 дней.

Фото: архив

Контроль за автомобилями на еврономерах усилят. Полиция и фискальная служба получат доступ к базе пограничников. По факту, полицейские получат право останавливать водителей на еврономерах и испытывать сроки нахождения в Украине. Для этого создадут электронную базу автомобилей, которые въехали в нашу страну.

Если человек въезжает в Украину более чем на 30 дней, ему придется получить госрегистрацию и заплатить полную стоимость растаможки. После выезда из страны он получит деньги назад. За передачу авто в пользование кому-то другому или разбор машины на запчасти грозит штраф 17 000 грн. Если просрочить с регистрацией от 20 до 30 дней, грозит штраф в размере 85 тыс. грн. От 30 суток – штраф 170 тыс. грн.

За превышение сроков нахождения в Украине вводятся новые штрафы. Задержка в Украине до трех дней – это штраф в 850 гривен. От четырех до 10 – 8500 гривен. Задержаться в Украине на 10-20 дней – штраф 17 тыс. гривен. От 20 до 30 дней – 85 тыс. гривен. Более 30 дней – 170 тыс. гривен.

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