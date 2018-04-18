14 апреля в Донецке прошел концерт «ко Дню космонавтики». Уже этот факт удивил дончан – обычно ко Дню космонавтики готовились менее пафосно. Но когда афиши огласили список российских «звезд», которые будут веселить жителей города, это вызвало негодование.

В афишах были заявлены Марк Тишман, группы «Градусы» и «Блестящие». Последние предстали далеко не в первом, и даже не в пятом составе. Группа «Градусы» была популярной несколько лет назад, но исполнив ровно два хита, то ли «сдулась», то ли перешла на камерные выступления в клубах. И наконец Марк Тишман – участник российской «Фабрики звезд» десятилетней давности и различных телешоу.

Однако оказалось, что для многих дончан и это праздник. В парке Щербакова было не протолкнуться перед сценой. В толпе лихо «терялись» телефоны, военные билеты и российские паспорта. Их владельцы на следующий день ныли в социальных сетях с просьбой «вернуть за вознаграждение». В общем, славно отметили День космонавтики.

«Еще раз убедились, что к нам сюда сваливают весь мусор – и пищевой, и человеческий. Уже до самых тугодумов начало это доходить! Я даже перестал задавать свой любимый вопрос: «Почему для «звездулек» третьей свежести деньги на гонорары находятся, а на лекарства старикам, детям, инвалидам, на восстановление домов – нет?» – говорит дончанин Евгений Саблин. – У нас тут кто только не гастролирует, третьи составы советских групп, осколки развалившихся ансамблей, ну, вот Газманов приезжал… И все не бесплатно! При этом денег нет ни на что для простых людей!»

Если затронуть тему развлечений, то Донецк превратился в довольно печальный город. Концертных площадок попросту нет, в парке им. Щербакова площадь перед сценой едва ли вместит больше 3-4 тысяч. Дворец молодежи «Юность» так и стоит полуразваленный после обстрела 2014 года. При это денег на его восстановление нет. Краеведческий музей по соседству восстановили, а учреждение где даже сейчас работают спортивные, танцевальные, вокальный и прочие группы для детей – даже и не подумали. Концертов нет, из массовых мероприятий – парады из согнанных по спискам бюджетников и студентов, выставка коммунальной техники на главной площади Донецка в прошлом году.

В Новый год, Рождество и на Пасху – танцы народных ансамблей возле продуктовой ярмарки. И это в городе, где на «Донбасс Арене» до войны выступали звезды как ушедших, но ярких 80-90-х, так и современности, где в августе шумел настоящий карнавал, было Евро-2012, авто- и мотопробеги, забеги на шпильках и выставки ретро-автомобилей, форумы, саммиты и концерты, концерты, концерты…

«Мы уже привыкли, что любые попытки оккупационных властей развлечь население, превращается в нечто унылое. Развлекают ярмарки с дешевыми товарами. Когда в центре проходят какие-то увеселения – окраины, особенно те, что возле линии фронта, люто негодуют. Оно и понятно: в центре Донецка на бульваре Пушкина руководство «ДНР» кушает перепелок и шашлычки, а на Октябрьском поселке сгоревший рынок за четыре года не демонтировали, и пара продавцов продают там «дошираки» и куриные лапы», – рассказала дончанка Оксана Поленкова.

Гонорары нафталиновым и неизвестным широкой публике звездам достигаю до полумиллиона рублей. Дончане говорят – лучше бы эти деньги отдали детям, в больницы, или старикам.

«Мы уж как-нибудь без Тишмана обошлись бы. А вот то что на Первой площадке старикам есть нечего – вот здесь бы не помешала пара гонораров «Блестящих» или забытого сто раз и воскрешенного в Донецке певца Джанго. После того как была запрещена работа фонда Ахметова и старикам никто не привозит пакеты с продуктами, они реально загибаются. Они берут хлеб дешевый и постного масла бутылочку, дешевую рыбу, да и то не всегда. Вот все эти плясуны-певцы ртом съездили бы да посмотрели, как люди живут, а не голосили бы на площадях!» – утверждает Евгений Саблин.

Тут же он приводит слова российского куратора боевиков – Владислава Суркова – которые опубликовал один из командиров боевиков. «Многие помнят, как шутит Сурков. «Какие вам собственные деньги?! Вы зона для сбыта и перевала контрафакта! Идите строгайте себе деревянные игрушки!» – напутствовал «ходоков» из Донецка Сурков в 2015 году», – напомнил боевик. И это единственный случай, когда дончане согласны – из региона действительно за четыре года сделали «зону для сбыта». Под песенки никому не известных «звезд».

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