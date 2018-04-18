По словам очевидцев, в Башкирии подросток на школьников и учителей,
а потом попытался поджечь кабинет информатики. Учителя вывели детей
из здания, после чего в школе начался пожар
Скриншот: UFA1ru / YouTube По словам очевидцев, подросток
с ножом забежал в школу и напал на девушку. Та
выпрыгнула из окна. После инцидента учителя вывели всех детей
из здания. Вскоре в одном из классов начался пожар.
По предварительной информации, нападавший учится
в девятом классе.Источник в экстренных службах
сообщил "РИА Новости", что ученик пытался поджечь кабинет
информатики. По его словам, площадь возгорания составила около
квадратного метра. Подозреваемого
задержали.Телеграм-канал Mash без указания источников сообщил,
что в результате нападения пострадали четыре человека, в том
числе один учитель и нападавший.
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