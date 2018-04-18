Более 134,1 млн гривен задолженности по заработной плате взыскала с недобросовестных работодателей в пользу работников Государственная исполнительная служба (ГИС) Министерства юстиции Украины с начала года. Об этом сообщила заместитель министра юстиции Светлана Глущенко, передает со ссылкой на .

В настоящее время на исполнении в органах ГИС находятся 14,6 тыс. исполнительных документов о взыскании заработной платы на сумму 381 млн гривен.

"Грубое нарушение трудовых прав на сегодня свойственно украинскому рынку труда. Чтобы кардинально изменить ситуацию, всеми возможными законными способами осуществляет давление на недобросовестных работодателей", - сообщила Глущенко.

С 2 апреля ведомство ведет активную работу по ликвидации задолженности по заработной плате и другим выплатам, связанных с трудовыми правоотношениями. В частности, создал региональные штабы, а в наиболее проблемных регионах начали свою работу мобильные группы по ликвидации задолженности по выплате заработной платы.

По словам Глущенко, за две недели работы мобильных групп было взыскано 38,7 млн гривен в пользу 2 638 работников, что составляет почти 30% от общей суммы взысканной задолженности с начала года.

"В целом, по состоянию на 16 апреля задолженность полностью была погашена в отношении 10 434 работников. При этом с начала действия кампании некоторые предприятия успели погасить миллионные долги перед своими работниками. Например, ЧАО "Северодонецкое объединение "Азот" погасило задолженность на 12,6 млн гривен в пользу 501 работника, ПАО "Ривнеазот" выплатил 3,7 млн гривен в пользу 117 работников, ПАО "Лисичанскуголь" - 2,5 млн грн. в пользу 118 работников", - отметила Глущенко.

Напомним, по состоянию на 11 апреля, за неделю взыскал почти 21 млн гривен долгов по зарплате.

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