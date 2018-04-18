Контингент США там заменят военные арабских стран.

О планах американских властей уйти из Сирии сообщает “Диалог.UA” со ссылкой на Wall Street Journal.

Отмечается, что власть президента США серьезно намерена уйти из Сирии сразу после окончания антитеррористической операции. Однако оставить страну один на один с диктатором Башаром Асадом и его союзниками Россией и Ираном, имеющими очень кровавую репутацию, американцы не хотят.

Согласно плану США, американские войска должны заменить арабские.

Переговоры уже ведутся с Египтом, Катаром и Саудовской Аравией. Последняя информацию подтвердила.

Так, в вторник, 17 апреля, глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что обсуждение с Белым домом отправки их войск в Сирию началось еще при президентстве Барака Обамы и продолжается до сих пор.

Он также добавил, что его страна готова к такому сценарию.

Стоит отметить, что ранее Трамп уже анонсировал скорый возврат войск США из Сирии.

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