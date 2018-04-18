В сети бурную реакцию вызвали телефонные переговоры канцлера Германии Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина во вторник, 17 апреля, в ходе которых обсуждался вопрос встречи двух лидеров.

«Меркель о встрече с Путиным: Я думаю, что мы встретимся в обозримом времени, но даты пока нет. На мой взгляд, число тем — от Украины, газа до большой темы «Сирия» — требует прямого обмена мнениями», — приводит слова канцлера на своей странице в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов, информирует svodka.net.

Пользователи тут же стали комментировать сказанное Меркель.

«Меркель не хочет говорить с зомби, живущим в другой реальности?» (автор имеет ввиду высказывание Меркель по отношению к Путину в 2014 году, когда после телефонного разговора с ним, она оказалась «не уверена, что он находится в контакте с реальностью», — прим. «Апострофа»), «Нет смысла встречаться с теми, кто поощряет фашизм и не соблюдает международные договоренности», «Опять Вовку *ахер послали. Припомнили таки Паулюса», — пишут они.

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