Засекречивание указов о помиловании заместителей главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза противоречит конституции РФ, отметил их адвокат Николай Полозов. Умеров и Чийгоз были освобождены в октябре 2017 года Фото: EPA "Подал два административных иска к администрации президента Путина от имени Чийгоза и Умерова с требованием предоставления информации об указах о помиловании", – написал он.Адвокат отметил, что засекречивание указов о помиловании противоречит ч. 2 ст. 24 конституции РФ, в которой указано, что органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом. Подал два административных иска к администрации президента Путина от имени Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова с требованием предоставления информации об указах о помиловании. Засекречивание указов о помиловании противоречит ч. 2 ст. 24 Конституции РФ. pic.twitter.com/sBY8Xj2nvN — Николай Полозов (@nikolai_polozov) 27 грудня 2017 р. В сентябре подконтрольный России суд в Крыму приговорил Чийгоза к восьми годам колонии строгого режима за организацию массовых беспорядков во время оккупации Крыма Россией в 2014 году. В том же месяце еще одного заместителя главы Меджлиса – Ильми Умерова – осудили на два года колонии-поселения за высказывания о необходимости усиления санкций против РФ, которые могут вынудить ее уйти из Крыма и с Донбасса. Чийгоз с января 2015 года удерживался в СИЗО, приговор Умерову не вступил в силу, последнее время он находился в больнице.25 октября Чийгоза и Умерова отправили на самолете в Турцию. По словам лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, это стало возможным благодаря усилиям руководства Украины, международных организаций и президента Турции. 27 октября Умеров и Чийгоз прилетели в Киев. На пресс-конференции они сообщали, что намерены вернуться в Крым.На адвокатский требование Эдема Семедляева власть президента Российской Федерации отказалась предоставлять какие-либо сведения об освобождении Умерова и Чийгоза, сославшись на то, что они являются информацией с ограниченным доступом.Полозов заявлял, что о помиловании Умеров и Чийгоз не просили.Министр иностранных дел Украины Климкин отметил, что схему передачи Умерова и Чийгоза оставят в секрете для освобождения других политзаключенных.По данным Habertürk, Турция в обмен на Чийгоза и Умерова выдала РФ двух российских агентов, арестованных по подозрению в убийстве чеченских диссидентов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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