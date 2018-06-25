|Жуткие фото, демострирующие, что человек — омерзительное существо
|25.06.2018 14:22
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Совершенно бесспорно, что человечество обладает какой-то странной патологической тягой к саморазрушению, пишет со ссылкой на .
То, что мы сделали с планетой за относительно короткий срок, ужасает. Мы загрязняем воздух, воду, землю — всё, до чего только можем дотянуться.
Экологи уже давно предрекают человечеству различного рода катастрофы, если ничего не изменится в ближайшее время. Речь идет о глобальном потеплении, разрушении озонового слоя, перенаселении и ограниченности земных ресурсов.
Что-то кажется мифом, во что-то веришь, но довольно лишь оглянуться, чтобы задуматься: а что же мы оставим потомкам?
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Рио-де-Жанейро, фото сделано во время подготовки к Олимпиаде
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Венгерскую деревушку Колонтар затопило ядовитой грязью
А пока мы видим неравнодушных людей, которым не всё равно, что происходит вокруг, но их, к сожалению, слишком мало.