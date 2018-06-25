Совершенно бесспорно, что человечество обладает какой-то странной патологической тягой к саморазрушению, пишет со ссылкой на .

То, что мы сделали с планетой за относительно короткий срок, ужасает. Мы загрязняем воздух, воду, землю — всё, до чего только можем дотянуться.

Экологи уже давно предрекают человечеству различного рода катастрофы, если ничего не изменится в ближайшее время. Речь идет о глобальном потеплении, разрушении озонового слоя, перенаселении и ограниченности земных ресурсов.

Что-то кажется мифом, во что-то веришь, но довольно лишь оглянуться, чтобы задуматься: а что же мы оставим потомкам?

Погибшие от разлива нефти птицы в Новой Зеландии

Рио-де-Жанейро, фото сделано во время подготовки к Олимпиаде



Дельфин погибает в куче мусора в канале Гованус, Нью-Йорк

Ребенок в отстойнике золотой шахты, Перу



Эколог работает на месте катастрофы нефтяной платформы «Глубоководный горизонт», Мексиканский залив

Ручей в провинции Юньнань



Залив Гуанабара, Рио-де-Жанейро

Плотина из мусора, Гренландия



Южнокорейские солдаты очищают пляж от нефти после крушения танкера



Нищие обыскивают свалку, известную как «Шахта», Гватемала

Берег Буриганги на окраине Дакки, Бангладеш



В Мумбаи нет очистки сточных вод, так что мусор направляется прямиком в реку



Ухан, Китай

Венгерскую деревушку Колонтар затопило ядовитой грязью



Женщины ждут чистую воду во время наводнения в Дакке



Здесь, как никогда, верна фраза, что в первую очередь нужно начать с себя, ведь если каждый будет чуточку бережнее относиться к окружающей среде, эту проблему удастся решить.

А пока мы видим неравнодушных людей, которым не всё равно, что происходит вокруг, но их, к сожалению, слишком мало.

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