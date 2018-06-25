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Жуткие фото, демострирующие, что человек — омерзительное существо
25.06.2018 14:22
Жуткие фото, демострирующие, что человек — омерзительное существо По теме:

Совершенно бесспорно, что человечество обладает какой-то странной патологической тягой к саморазрушению, пишет  со ссылкой на .

То, что мы сделали с планетой за относительно короткий срок, ужасает. Мы загрязняем воздух, воду, землю — всё, до чего только можем дотянуться.

Экологи уже давно предрекают человечеству различного рода катастрофы, если ничего не изменится в ближайшее время. Речь идет о глобальном потеплении, разрушении озонового слоя, перенаселении и ограниченности земных ресурсов.

Что-то кажется мифом, во что-то веришь, но довольно лишь оглянуться, чтобы задуматься: а что же мы оставим потомкам?

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Здесь, как никогда, верна фраза, что в первую очередь нужно начать с себя, ведь если каждый будет чуточку бережнее относиться к окружающей среде, эту проблему удастся решить.

А пока мы видим неравнодушных людей, которым не всё равно, что происходит вокруг, но их, к сожалению, слишком мало.







Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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