По словам очевидцев, один человек получил травму головы и находится в критическом состоянии.

Самолет совершал полет из Нью-Йорка в Даллас. На его борту находились 148 человек, включая членов экипажа. По данным ТАСС, пострадали 10 человек.

Администрация международного аэропорта Филадельфии сообщила, что после инцидента по распоряжению Федерального авиационного управления временно приостановлен вылет самолетов.

Один из пассажиров, Марти Мартинес, разместил на своей странице в Facebook фото и видео.

«Все волнуются, все плачут, это был самый страшный опыт», – рассказал он.

По словам другого пассажира, одного человека частично «вытащило» из самолета, однако его успели схватить и втянуть обратно.

«Пассажир, который сидел рядом с окном, находился в критическом состоянии. Он был покрыт кровью», — сообщил зритель Мэтт Транчин.

Во время инцидента самолет поднялся на высоту около 32 500 футов, и спустился более чем на 3000 футов в минуту. Об этом сообщает NBC.

По мнению эксперта по авиации Артура Волька, скорость спуска указывает, что пилот контролировал этот самолет. Он получил повреждение одного двигателя, фюзеляжа и минимум одного окна.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира