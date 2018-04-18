|Источники раскрыли предсвадебную диету невесты принца Гарри
|18.04.2018 08:00
|
Меган Маркл полностью исключила из рациона углеводы и ест только органические фрукты и овощи, киноа и чечевичный суп.
Источники в королевском дворце раскрыли предсвадебную диету невесты принца Гарри Меган Маркл. Об этом во вторник, 17 апреля, сообщает The Mirror, информирует svodka.net.
Источник добавил, что Маркл полностью отказалась от алкоголя и пьет только минеральную воду и травяные чаи.
svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/
Отмечается, что Меган Маркл занимается на велотренажере и беговой дорожке по два часа в день — час утром и час вечером.
Читайте: Принц Гарри и его невеста Меган Маркл отказались от свадебных подарков.
Также она делает приседания, качает пресс и мышцы рук. После тренировок она отдыхает в сауне.
Ранее сообщалось, что невеста принца Гарри Меган Маркл не будет тратить на свадебное платье больше, нежели Кейт Миддлтон.