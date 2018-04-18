Меган Маркл полностью исключила из рациона углеводы и ест только органические фрукты и овощи, киноа и чечевичный суп.

Источники в королевском дворце раскрыли предсвадебную диету невесты принца Гарри Меган Маркл. Об этом во вторник, 17 апреля, сообщает The Mirror, информирует svodka.net.

Источник добавил, что Маркл полностью отказалась от алкоголя и пьет только минеральную воду и травяные чаи.

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Отмечается, что Меган Маркл занимается на велотренажере и беговой дорожке по два часа в день — час утром и час вечером.

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Также она делает приседания, качает пресс и мышцы рук. После тренировок она отдыхает в сауне.

Ранее сообщалось, что невеста принца Гарри Меган Маркл не будет тратить на свадебное платье больше, нежели Кейт Миддлтон.

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