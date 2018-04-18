Три жителя штата Иллинойс еще в 2015 году пожаловались в суд на технологию соцсети DeepFace. Средство определяет человека на загруженной фотографии и предлагает его отметить. Facebook начал внедрять технологию распознавания лиц в 2010 году Фото: EPA По мнению судьи Джеймса Донато, возможности разработки DeepFace противоречат закону штата Иллинойс о защите биометрической информации. Три жителя региона подали в суд на соцсеть по этому поводу еще в 2015 году, но теперь количество истцов может составить миллионы, а Facebook грозит выплата компенсаций в миллиарды долларов, пишет Chicago Tribune.Средство распознавания лиц, запущенное в 2010 году, определяет человека на загруженной фотографии и предлагает его отметить. Технологию приостановили для пользователей в Европе в 2012 году из-за опасений по поводу конфиденциальности, уточняет AFP.В декабре 2017 года соцсеть стала извещать американских пользователей, когда фото с ними загружали даже без тегов и отметок. В конце феврале 2018 года DeepFace внедрили для аудитории Украины, России и ряда других стран. Функция якобы призвана защищать от кражи личных фотографий. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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