Три жителя штата Иллинойс еще в 2015 году пожаловались в суд на
технологию соцсети DeepFace. Средство определяет человека на
загруженной фотографии и предлагает его отметить. Facebook начал
внедрять технологию распознавания лиц в 2010 году Фото: EPA По
мнению судьи Джеймса Донато, возможности разработки DeepFace
противоречат закону штата Иллинойс о защите биометрической
информации. Три жителя региона подали в суд на соцсеть по этому
поводу еще в 2015 году, но теперь количество истцов может составить
миллионы, а Facebook грозит выплата компенсаций в миллиарды
долларов, пишет Chicago Tribune.Средство распознавания лиц,
запущенное в 2010 году, определяет человека на загруженной
фотографии и предлагает его отметить. Технологию приостановили для
пользователей в Европе в 2012 году из-за опасений по поводу
конфиденциальности, уточняет AFP.В декабре 2017 года соцсеть стала
извещать американских пользователей, когда фото с ними загружали
даже без тегов и отметок. В конце феврале 2018 года DeepFace
внедрили для аудитории Украины, России и ряда других стран. Функция
якобы призвана защищать от кражи личных фотографий.
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