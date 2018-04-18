|Рева рассказал, почему в Украине выгодно быть матерью-одиночкой
|18.04.2018 08:08
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Об этом заявил министр социальной политики Александр Рева в эфире телеканала «112.Україна»
Причина в том, что украинская система социальной защиты стимулирует людей не вступать в брак.
«Мы создали такой социальный механизм, когда людям сегодня просто невыгодно регистрировать брак. Тогда при назначении субсидии ты можешь избежать учета своих доходов, если у тебя нет мужа — ты получаешь помощь как мать-одиночка, ты получаешь государственную социальную помощь, малообеспеченность.
Сама наша система социальной защиты, как это ни страшно звучит, стимулирует людей не вступать в брак», — рассказал министр.
По состоянию на 1 января 2018 государственную помощь на детей для одиноких матерей (отцов, вдов, вдовцов) получали 320 тыс. человек.
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