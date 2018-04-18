Две трети граждан США (68%) поддерживают введение более жестких санкций против России в ответ на международные преступления кремлевского режима. Об этом свидетельствуют данные опроса The Washington Post и ABC News, сообщает zn.ua. Противоположной точки зрения придерживается только 21% американцев.

Однако 52% американцев поддерживают встречу президента США Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным в Белом доме, чтобы попытаться улучшить отношения между США и Россией; 42% выступают против этого на том основании, что это легитимирует преступления Кремля, информирует svodka.net.

Около половины респондентов (49%) считают, что президент США сделал слишком мало, чтобы повлиять на Россию, а 32% считают, что он справляется с ситуацией.

«Российское правительство участвует в ряде враждебных действий по всему миру, включая оккупацию Крыма и разжигание насилия на востоке Украины, снабжение режима Асада, убивающего собственных граждан, оружием, попытки подорвать западные демократии и враждебную киберактивность, — прокомментировал министр финансов США Стивен Мнучин. — Российские олигархи и элиты, которые получали выгоду от этой коррумпированной системы, больше не смогут избегать последствий дестабилизирующей активности их правительства».

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