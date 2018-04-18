Решение поехать на чемпионат Европы в РФ в Ассоциации спортивной
борьбы объяснили необходимостью минимизации рисков, ожидающих
спортивную борьбу Украины, если украинские спортсмены не будут
участвовать в этих соревнованиях. Этот материал можно прочитать и
на украинском языке Ассоциация решила отправить борцов в Россию
Фото: ЕРА Решение в ассоциации объяснили необходимостью минимизации
рисков, ожидающих спортивную борьбу Украины, если украинские
спортсмены не будут участвовать в этих соревнованиях.Членов сборных
команд опросят, готовы ли они выступать на чемпионате.14 марта
министр молодежи и спорта Игорь Жданов подписал приказ о
запрете участия национальных сборных команд Украины в
спортивных мероприятиях на территории России. Министерство также
запретило планировать и проводить учебно-тренировочные сборы
на территории РФ."Настоящее время требует от нас более решительных
действий. Поэтому я подписал новый приказ – о том, что в
соответствии с недавно принятым законом Украины "Об особенностях
государственной политики по обеспечению государственного
суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в
Донецкой и Луганской областях" украинские спортсмены не будут
принимать участие в каких-либо соревнованиях, проходящих на
территории РФ", – заявил Жданов.
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