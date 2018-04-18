Решение поехать на чемпионат Европы в РФ в Ассоциации спортивной борьбы объяснили необходимостью минимизации рисков, ожидающих спортивную борьбу Украины, если украинские спортсмены не будут участвовать в этих соревнованиях. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Ассоциация решила отправить борцов в Россию Фото: ЕРА Решение в ассоциации объяснили необходимостью минимизации рисков, ожидающих спортивную борьбу Украины, если украинские спортсмены не будут участвовать в этих соревнованиях.Членов сборных команд опросят, готовы ли они выступать на чемпионате.14 марта министр молодежи и спорта Игорь Жданов подписал приказ о запрете участия национальных сборных команд Украины в спортивных мероприятиях на территории России. Министерство также запретило планировать и проводить учебно-тренировочные сборы на территории РФ."Настоящее время требует от нас более решительных действий. Поэтому я подписал новый приказ – о том, что в соответствии с недавно принятым законом Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" украинские спортсмены не будут принимать участие в каких-либо соревнованиях, проходящих на территории РФ", – заявил Жданов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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