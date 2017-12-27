В Москве на кондитерской фабрике "Меньшевик" прежний хозяин во время конфликта открыл стрельбу и смертельно ранил охранника, передает со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

Как сообщается, утром 27 декабря прежний владелец фабрики вступил в словесный конфликт с нынешним руководством предприятия. После этого он достал оружие и совершил несколько выстрелов, ранив охранника, который от полученного ранения скончался.

При этом в настоящее время подозреваемый передвигается по территории фабрики и оказывает активное сопротивление в его задержании.

По факту стрельбы на территории фабрики возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч.1 ст.222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

Как сообщают российские СМИ, случай произошел на кондитерской фабрике "Меньшевик". Сообщается, что один человек погиб, трое ранены.

Напомним, правоохранители квалифицировали стрельбу возле автосалона в Одессе как хулиганство.

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