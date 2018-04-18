|Трамп ожидает встречи с лидером КНДР в июне
|18.04.2018 08:13
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Дональд Трамп, и Ким Чен Ын подтвердили готовность провести прямые переговоры. Они станут первой в истории встречей лидеров США и Северной Кореи.
Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, вероятно, состоится в июне текущего года.
Об этом он заявил во время встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
По словам Трампа, на данный момент рассматривается пять возможных площадок для проведения первого в истории саммита с КНДР.
Он также заявил, что на предстоящем саммите Южной Кореи и КНДР стороны обсудят условия перемирия. По словам Трампа, страны «получили мое благословение», чтобы обсудить конец многолетней войны.
Встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина состоится 27 апреля в пограничном пункте Пханмунджом.
Ранее и Дональд Трамп, и Ким Чен Ын подтвердили готовность провести прямые переговоры. Они станут первой в истории встречей лидеров США и Северной Кореи.
Напомним, что северокорейский руководитель Ким Чен Ын намерен потребовать от США гарантий сохранения своего режима и политической системы в КНДР, а также «полной компенсации» за денуклеаризацию.